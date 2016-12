FOTO: Ultah, Fans Minta Iqbaal 'CJR' Cepat Pulang ke Indonesia

JAKARTA - Hari ini, Rabu (28/12/2016) menjadi hari pertambahan usia bagi Iqbaal 'CJR' yang ke-17. Sederet ucapan dan doa dari para Comate (sebutan fans CJR) dalam akun Instagram idola mereka tersebut.

Walaupun laki-laki yang kini tengah melanjutkan pendidikan ke Amerika tersebut tak mengunggah apapun dalam akunnya. Fans membanjiri ucapan mereka pada beberapa unggahan awal tahun di akun @iqbaal.e dan memintanya segera pulang ke Indonesia.

"Happy birthday my Idol. Cepat pulang ke Tanah Air ya bale," tulis @Ndahmar_.

"Happy birthday @iqbaal.e semoga panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan studinya. Cepat pulang ke Indonesia, semua comate kangen," tambah @anggiekafe. ]

"HBD king. Swet seventeen yah? hehehe, wish-nya yang terbaik aja deh. All the best yah. I miss you, miss you CJR, makin kompak, belajar yang rajin di sana. Jaga diri baik-baik. Cepat selesai belajarnya yahh, semoga bisa cepat-cepat kumpul sama CJR lagiii," tambah @azzahrawidyaa.

Pemilik nama lengkap Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan ini memutuskan melanjutkan pendidikannya ke Amerika yaitu di United World College. Sementara itu, CJR memilih vakum dan dua personel lainnya yakni Kiki dan Aldi lanjut berkarier dengan jalan masing-masing.