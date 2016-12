Komedian Ricky Harris Meninggal Dunia, Artis Hollywood Ucapkan Belasungkawa

LOS ANGELES – Hollywood lagi-lagi diterpa berita duka hari ini. Giliran komedian Ricky Harris yang dinyatakan tutup usia akibat serangan jantung.

Dikutip Aceshowbiz, kabar kematian pria 54 tahun pertama kali disampaikan oleh sang manajer, Cindy Ambers. Disebutkan, Harris meninggal pada Senin, 26 Desember 2016 lalu.

Meneruskan kabar yang disampaikan Ambers, beberapa kalangan artis menyampaikan rasa duka atas kepergian Harris melalui tulisan di media sosial. Mereka adalah Snoop Dogg, Ice Cube, Gabrielle Union dan Estelle.

"Aku kehilangan salah satu teman hari ini, Ricky Harris. Sebagian dari kalian mungkin mengenalnya sebagai seorang komedian, tapi dia adalah seorang teman bagiku. Istirahatlah dengan tenang saudaraku yang sekarang dalam perjalanan menuju surga," ucap Snoop Dogg dalam video yang ia posting di Instagram.

Damn, we lost Ricky Harris. The world is a little less funny today. RIP homie. pic.twitter.com/5AalZndlx2