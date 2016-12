Film Rogue One: A Star Wars Story Kuasai Puncak Box Office

LOS ANGELES – Puncak Box office selama Natal hingga tahun baru nampaknya bakal menjadi milik Rogue One: A Star Wars Story. Film yang dibintangi Felicity Jones ini berhasil bertahan di posisi puncak box office di minggu keduanya.

Meski kokoh di puncak, pendapatan Rogue One: A Star Wars Story cukup mengecewakan. Di minggu keduanya, Rogue One: A Star Wars Story mengumpulkan US$70 juta. Angka itu turun 50 persen lebih dari pendapatan minggu lalu yang mencapai US$155 juta.

Menyusul di bawah Rogue One: A Star Wars Story adalah film animasi baru, Sing. Film baru Universal yang didukung oleh Scarlett Johansson, Tori Kelly, dan Matthew McConaughey ini mendapatkan US$34 juta di minggu pertamanya.

Film pendatang baru lainnya adalah Assassin’s Creed di peringkat empat yang mengumpulkan US$10,6 juta. Di atas Assassin’s Creed adalah film sci-fic Jennifer Lawrence, Passengers (2016) dengan pendapatan US$26 juta.

Berikut adalah top 10 box office 23-25 Desember 2016 seperti dilansir Aceshowbiz:

1. Rogue One: A Star Wars Story – US$70 juta

2. Sing – US$34 juta

3. Passengers (2016) – US$26 juta

4. Assassin’s Creed – US$10,6 juta

5. Why Him? – US$9,8 juta

6. Moana – US$7,1 juta

7. Office Christmas Party – US$4,8 juta

8. Collateral Beauty – US$3,5 juta

9. Fantastic Beasts and Where to Find Them – US$3 juta

10. Manchester by the Sea – US$2,9 juta.