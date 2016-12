Rising Star Indonesia: Punya Kualitas, Thasya Kenang Gagal Rebut Hati Expert

JAKARTA - Live Audition sesi dua Rising Star Indonesia Selasa malam ini (27/12/2016), berlanjut ke penampilan Thasya Kenang. Membawakan lagu You Lost Me milik Christina Aguilera, gadis asal Pontianak gagal merebut hati para expert yang memilih untuk tidak memberi tambahan suara.

Sukses merebut hati Rossa saat Room Audition, Thasya kini hanya mengumpulkan 46 persen. Menanggapi keputusannya tidak memberi tambahan suara bagi gadis 17 tahun, Rossa menilai penampilan Thasya mengalami penurunan drastis.

"Kamu bisa nyanyi jauh lebih bagus daripada tadi. Waktu saya dengar pertama kamu nyanyi, it got me, itu bagus banget," ujarnya.

Menambahkan komentar dari Rossa, Armand yang tidak menyaksikan penampilan Thasya di Room Audition menilai sang kontestan sangat terlihat menghafal lagu.

"Tadi saya lihat kamu kayak menghafal lagu, sampai improvenya juga. Jadinya saya tidak tersentuh akhirnya," kata Anang.

Keseruan Rising Star Indonesia dapat disaksikan setiap Senin dan Selasa, mulai pukul 21.00 WIB secara langsung hanya di RCTI.