Rising Star Indonesia: Armand Nilai Muhammad Alif Bisa Jadi Artis

JAKARTA - Live Audition Rising Star Indonesia sesi dua Selasa malam ini (27/12/2016), berlanjut ke aksi Muhammad Alif. Membawakan lagu Not Just You milik Cody Simpson, remaja 17 tahun menyusul keberhasilan tiga kontestan sebelumnya dengan mengumpulkan 73 persen suara.

Dari keempat expert, dua diantaranya yakni Anang dan Ariel, memilih untuk tidak memberikan dukungan. Sementara dua yang lain, Armand dan Rossa memberikan tambahan suara sebesar 14 persen.

Bagi Armand yang langsung memberikan dukungan saat Alif baru memulai penampilan, remaja asal Depok sudah memiliki kemasan untuk menjadi seorang artis.

"Kalau gue sekarang jadi produser, tanpa melihat apa-apa, Alif ini anak sudah bisa jadi artis. Buat gue ini seorang yang harus jadi," tuturnya.

Sedangkan bagi Anang, penampilan Alif terlihat labil. Menurutnya, aksi Alif saat Room Audition jauh lebih enak dinikmati, dan ia berharap remaja berambut ikal itu dapat menampilkan sesuatu yang setidaknya menyamai level tersebut.

"Enggak enak dia nyanyi. Kemarin aku kasih yes karena kamu bagus, dan malam ini kamu labil. Aku pengennya kamu bagus," tandas Anang.

Keseruan Rising Star Indonesia dapat disaksikan setiap Senin dan Selasa, mulai pukul 21.00 WIB secara langsung hanya di RCTI.