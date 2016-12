Rising Star Indonesia: Pengamen Asal Bekasi Sukses Rebut Hati Para Expert

JAKARTA - Live Audition Rising Star Indonesia sesi dua pada Selasa malam ini (27/12/2016), berlanjut ke penampilan Ilham Novriyanto. Kontestan yang lagi-lagi berasal dari Bekasi, membawakan lagu I Don't Want To Talk About It milik Rod Stewart.

Keputusan pria 24 tahun membawakan lagu tersebut rupanya berbuah manis. Keempat expert kompak memberikan tambahan suara sebesar 28 persen, dan membuatnya meraih total angka 94.

Selaku expert yang pertama kali memberikan dukungan, Ariel langsung menyampaikan pujian. Baginya, karakter suara seperti yang dimiliki Ilham sudah cukup untuk membuatnya jatuh hati.

"Pas dia nyanyi pertama sudah dapat gambaran sih. Saya punya kelemahan kalau dengar tipe suara seperti ini misal dibawainnya mulus sedikit sudah," kata Ariel.

Melanjutkan kata-kata Ariel, Anang Hermansyah juga menyebut tipikal suara pria yang berprofesi sebagai pengamen ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski begitu, ia menyarankan agar Ilham menambah teknik membawakan lagu saat tampil diatas panggung.

"Suara kamu ini jarang ada yang punya. Cuma teknik terus ditambah. Aku senang tapi aku enggak mau kamu stuck seperti ini," ujarnya.

