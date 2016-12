Semarakkan Pergantian Tahun 2017, RCTI Hadirkan film Man of Steel

JAKARTA – Melewati perayaan tahun baru 2017 bersama keluarga jelas menjadi momen yang tak ingin terlewatkan. Demi menangkap moment tersbut, RCTI berusaha menghadirkan film atau program televisi agar acara kumpul keluarga menjadi lebih menyenangkan dan berkualitas.



Terlebih lagi, film-film yang ditonton adalah film yang sangat menghibur dan juga mengandung pesan moral positif.

Dalam memeriahkan Hari Raya Natal tahun ini, RCTI bakal menampilkan film terbaru di bioskop yang akan ditayangkan di layar kaca Indonesia.



"Sebagai stasiun TV nomor satu, RCTI selalu berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan program yang inovatif serta menghibur kepada pemirsanya. Terutama pada hari-hari libur besar seperti Natal dan Tahun Baru. Dengan begitu, pemirsa tidak akan merasa bosan meski harus menghabiskan masa libur di rumah bersama keluarga," seru Programming & Production Director RCTI Dini Putri dalam keterangan resmi..



Dalam hal ini, RCTI menayangkan BOM Platinum Spesial Tahun Baru yaitu film Man of Steel pada 30 Desember pukul 22.15 Wib. Tidak hanya itu deretan program-program siap mengisi liburan menjadi lebih ceria,



Salah satunya adalah film animasi Nobita Pasukan Pelindung Galaksi yang tayang di hari Sabtu, 31 Desember 2016 pukul 16.00 WIB. Pada siang harinya pukul 12.00 WIB, program Baper akan tampil dalam edisi spesial tahun baru.



Tidak kalah hits untuk hadir menghibur pemirsa meski sudah berulang kali tayang di televisi adalah film Baby’s Day Out pada hari Sabtu, 31 Desember 2016 pukul 13.30 WIB. Kemudian Home Alone 3 yang akan tayang pada Minggu, 1 Januari 2017 pukul 13.30 WIB, serta Home Alone 4 pada Minggu, 1 Januari 2017 di jam 16.00 WIB.