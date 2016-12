RISING STAR: Dinilai Biasa Saja, Fadlan Arif Sukses Lewati Live Audition 1

JAKARTA - Fadlan Arif menjadi kontestan pria berikutnya yang unjuk kebolehan di Live Audition 1 Rising Star pada Senin malam ini (26/12/2016). Kali ini, pria 20 tahun membawakan lagu When I See You Smile milik Bad English.

Sempat diminta memperbanyak referensi lagu saat audisi, pria asal Mamuju kembali membawakan lagu classic rock yang menjadi kesukaannya. Ternyata, keputusan Fadlan membuahkan hasil, lewat 73 persen total suara yang ia dapat.

"Kenapa aku enggak kasih yes karena kamu nyanyinya biasa saja. Malam ini kamu tampil enggak kayak yang aku harapkan," ujar Anang Hermansyah yang tidak memberikan yes bagi Fadlan.

Melanjutkan komentar Anang, Rossa juga memberikan sedikit kritikan. Kendati memberikan vote bagi Fadlan, ia menilai Fadlan kurang memberikan kesan bagi penonton.

"Pas nyanyinya, kalau kamu enak, audience akan 'siapa ini yang nyanyi'. Mungkin itu bisa jadi tips buat kamu. Pertamanya kamu nyanyi itu kayak enggak ada tekanan di awal," kata Rossa.

Keseruan ajang Rising Star Indonesia dapat disaksikan setiap Senin dan Selasa, mulai pukul 21.00 WIB, hanya di RCTI.