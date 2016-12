FOTO: Terima Gelar Doktor, Shah Rukh Khan Ucapkan Terima Kasih

NEW DELHI - Aktor senior India Shah Rukh Khan diketahui kembali terima penghargaan dalam jasanya mempromosikan Bahasa Urdu secara honoris causa. Mendapat gelar tersebut, Shah Rukh Khan kemudian mengunggah sebuah foto di akun Twitter-nya, mengucapkan terima kasih kepada pihak Maulana Azad National Urdu University (MANUU) yang memberi gelar tersebut.Β

"Dihormati gelar doktor yang diberikan MANUU. Terimakasih kepada Zafar sahib, staf fakultas & Kementerian HRD. Gambar jelek & dingin!" tulis pemeran utama film My Name is Khan, Senin 26 Desember 2016.

Bahasa Urdu adalah salah satu bahasa resmi nasional Pakistan dan India. Melihat kesuksesan Shah Rukh Khan tersebut, netizen membanjiri cuitan Shah Rukh Khan tersebut dengan ucapan selamat.

""@iamsrk Love U Dr. SHAH RUKH KHAN 😺❀ SELAMAT atas Gelar Doktor Penghormatan-mu. Sangat senang dan bangga padamu," tulis @sanaamaroc." Beberapa foto yang lebih baik juga disediakan para fans yang menghadiri acara tersebut.

Ini bukanlah gelar kehormatan pertama yang diterima oleh Shahrukh Khan. Aktor yang juga membintangi Kuch Kuch Hota Hai itu sebelumnya sudah digelari Doktor Honoris Causa dari Universitas Edinburgh, Inggris pada 2015 lalu. Ia juga merupakan penerima gelar doktor bidang seni dan budaya dari Bedfordshire University.