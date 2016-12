Song Seung Hun Rayakan Natal Bareng Liu Yi Fei

SEOUL – Lama tak terlihat dan kerap dikabarkan putus, jalinan asmara Song Seung Hun dan Liu Yi Fei nyatanya masih terjalin kuat. Buktinya, pasangan beda negara ini dikabarkan merayakan Natal bersama akhir pekan lalu.

Berita itu muncul setelah media lokal China mengabarkan jika Liu Yi Fei terbang ke Korea pada malam Natal, Sabtu 24 Desember 2016. Sejumlah saksi mengaku melihat pasangan yang membintangi The Third Way of Love ini bersama di kawasan Cheongdam-dong.

Saksi mengklaim Liu Yi Fei dan bintang Endless Love tersebut menghabiskan waktu bersama di sebuah lounge bar. Sayangnya tak diketahui apakah itu terjadi pada malam Natal atau di hari Natal.

Agensi sendiri tak membantah atau pun membenarkan kabar tersebut. Agensi menghindar dengan menyatakan itu adalah urusan pribadi Song Seung Hun dan mereka tak berhak ikut campur.

“Itu adalah urusan pribadi si aktor, jadi susah bagi kami untuk mengkonfirmasi kebenarannya,” kata agensi seperti dilansir Allkpop.

Sekadar mengingatkan, Song Seung Hun dan Liu Yi Fei mengumumkan pacaran pada pertengahan 2015 lalu. Benih cinta diantara mereka muncul setelah terlibat cinta lokasi pasca beradu akting di The Third Way of Love.