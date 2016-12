VIDEO: So Sweet, Jackson 'GOT7' Minta Fans Jaga Kesehatan di Musim Dingin

우리 새들 ㅠ 요즘 독감 정말 유행이에요 ㅠㅠ 제발 제발 몸 조심해요! 옷 따뜻하게 입고 목또리 꼭 하고 핫팩 있으면 들고 다니고!!! 핫팩 없으면 손 주머니에 놓!!! 바지 주머니 없으면 내 자켓 주머니 에 놓 !!! 😏ㅋㅋ ㅠㅠ 암튼 우리 새들 감기 걸리지마요 제발 ㅠ 아가새 춤 출려고 했는데 한손으로 영상 찍으면서 한손으로 아가새 춤 췄어용ㅠㅠ ❤️🕊 最近流感很多人都感染了,最近很流行😔希望你们可以注意你们的身体,记得穿暖一点,一定要记得带围巾!手冷的话放在口袋里!裤子没有口袋的话放在我衣服的口袋里!😏 希望你们千万不要生病! 本来还想跳 鸟宝宝 的舞,只能一只手边拍视频 一只手在跳 ❤️🕊 Please take care of yourself since the flu is spreading rapidly these days! Remember to stay warm! Always carry a hot pack if you have one. If you don't, at least put your hands in your pocket. No pockets? Put it in my pocket then. 😏 Anyways! Take care of yourself! Oh, i still did the baby bird move with one hand since I'm taking the video with the other hand... hehe ❤️🕊 #독감조심 #우리새들따뜻하게하고다녀 #우리새들감기걸리기만해봐 #감기조심 #jacksonwang #잭슨 #王嘉爾 #구려도이영상올릴거야

A video posted by Jackson Wang 王嘉爾 왕잭슨 (@jacksonwang852g7) on Dec 26, 2016 at 11:33pm PST