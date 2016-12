Penulis Skenario Jawab Kemungkinan Moriarty Muncul di Sherlock 4

LONDON – Dalam beberapa hari lagi, penggemar akan bisa menonton serial detektif Sherlock yang memasuki season 4. Rumor yang beredar selama ini menyebut akan ada dua tokoh jahat nantinya, yakni karakter baru Culverton Smith dan Profesor Moriarty.

Munculnya nama Moriarty ini menimbulkan banyak tanda tanya. Pasalnya seperti yang sudah diketahui, sosok Napoleon dunia kejahatan itu telah mati di season 2. Tapi di teaser dan trailer, beberapa kali sosok Moriarty memang diperlihatkan.

Terkait kemungkinan kembalinya sosok Moriarty di season 4, penulis skenario Mark Gatiss tak memberikan jawaban pasti. Gatiss hanya menyebutkan kembali fakta bahwa Moriarty telah mati seperti yang diketahui publik.

“Dia sudah mati. Kami sudah mengatakan itu berkali-kali. Tak ada orang yang percaya. Tapi dia mati,” kata Gatiss bersikukuh seperti dilansir Aceshowbiz.

Menengok kembali ke Sherlock Holmes edisi spesial Natal tahun lalu, The Abominable Bride, Holmes memang meyakini jika Moriarty sudah meninggal, tapi dia juga tahu jika sang musuh bebuyutan pasti sudah menyiapkan sesuatu. Oleh karena itu publik berpikir besar kemungkinan Moriarty akan kembali di season kali ini.

Sementara itu, Sherlock season 4 akan kembali berisi tiga episode yang semuanya diambil dari novel Sir Arthur Conan Doyle dengan episode pertama berjudul The Six Thatchers. Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes), Martin Freeman (Dokter Watson), Rupert Graves (Inspektur Lestrade), Mark Gatiss (Mycroft Holmes), dan Una Stubbs (Mrs. Hudson) masih akan berakting di season ini.