5 Video Aksi George Michael yang Tak Terlupakan

LONDON – George Michael telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya setelah ditemukan tak bernyawa pada Minggu 25 Desember 2016. Meski telah tiada, namun karya Michael akan terus diingat oleh pecinta musik dunia.

Sepanjang hampir empat dekade berkarier, Michael telah menciptakan banyak lagu dan tampil spektakuler di berbagai kesempatan. Di antara ratusan bahkan mungkin ribuan penampilannya itu, setidaknya ada lima penampilan tak terlupakan dari mantan vokalis Wham! ini.

Lima penampilan Michael yang tak terlupakan itu adalah:

1. George Michael ft. Elton John di Live Aid (1985)

Michael dan Elton John sempat berduet menyanyikan Don’t Let the Sun Go Down on Me pada 1991. Namun enam tahun sebelumnya, keduanya sudah membawakan lagu ini ketika Michael masih berstatus sebagai personel Wham! di konser Live Aid. Elton John dengan bangga memperkenalkan Michael kepada para penonton sebagai rekan duetnya dan menyebutnya sebagai seseorang yang sangat bertalenta. Di akhir penampilan, Elton John tersenyum lebar sembari menunjuk pada Michael dengan tatapan bangga.

2. George Michael ft. Queen – Somebody to Love di Wembley (1992)

Konser yang dibuat sebagai tribut Freddie Mercury untuk meningkatkan kesadaran terhadap AIDS ini didukung penyanyi-penyanyi papan atas seperti Axl Rose, Liza Minnelli, David Bowie, dan Seal. Tetapi Michael paling mencuri perhatian berkat penampilannya bersama Queen menyanyikan lagu Somebody to Love. Michael berhasil memberikan warna yang berbeda dari lagu ini dari versi Queen yang asli.

3. Freedom! ’90 di MTV Europe Awards (1994)

MTV Europe Awards 1994 memberikan kesempatan Michael untuk dua kali. Di penampilan perdananya, ia langsung membawa penonton bernyanyi bersama lewat lagu Freedom! 90 sebelum dilanjutkan Jesus to a Child untuk mengenang pacarnya yang meninggal karena AIDS.

Freedom! 90 mencuri perhatian karena berhasil menunjukkan sosok Michael yang energetic sebagai seorang penampil. Aransemen yang berhasil menunjukkan warna lagu ini ditambah dengan suara backing vocal membuat Freedom! 90 di MTV Europe Awards 1994 ini berbeda dari biasanya.

4. Everything She Wants di MTV Unplugged (1996)

Everything She Wants merupakan lagu Michael yang dirilis saat dia masih menjadi bagian Wham!. Yang menjadikan penampilan di MTV Unplugged ini terasa spesial adalah Michael menyanyikan versi remake Everything She Wants yang berbeda dari aslinya ditemani delapan backup vocal sehingga membuat lagu ini seperti lagu baru.

5. Careless Whisper di Earl’s Court (2008)

Penampilan ini merupakan bagian dari tur perayaan 25 tahun karier Michael yang dihelat dari 2006 hingga 2008. Di setiap konsernya, Michael membawakan lagu-lagu hits sepanjang kariernya secara bergantian, namun Careless Whisper tak pernah absen dan selalu ada di setiap konsernya.

Yang membuat penampilan di Earl’s Court London ini spesial adalah bagaimana seluruh penonton kompak menyanyikan sejumlah bagian menggantikan suara Michael. Dari video yang ada, Michael bahkan mengajak penonton menyanyikan satu bagian lirik sehingga penampilan kala itu terasa lebih intim.