FOTO: Wow, Mewahnya Liburan Lintas Benua ala Syahrini

Mewahnya Liburan Lintas Benua ala Syahrini, dari Jerman ke New York. (Foto: Sabki/Okezone)

JAKARTA – Destinasi Jadwal liburan akhir tahun Syahrini kali ini tidak menuju negara-negara di Eropa tapi lintas benua. Setelah berpetualang hanya dua hari di Frankfurt, Jerman, pelantun tembang Sesuatu ini langsung terbang ke New York, AS, untuk menghabiskan waktu di Negeri Paman Sam tersebut.

Penyanyi cantik Syahrini kerap berlibur di negara-negara eropa, namun pada akhir tahun 2016, ia terlihat berpetualang lintas negara benua yakni di Jerman dan New York. Hal itu terlihat dari unggahannya pada 25 Desember 2016 di media sosial yang sedang bersiap berangkat ke The Big Apple – julukan New York.

Bismillahirrahmannirrahim ✈️New York ! #PrincesSyahrini #Frankfurt_25December2016 #Germany #SuiteClass A photo posted by Syahrini (@princessyahrini) on Dec 24, 2016 at 11:59pm PST

"Bismillahirahmannirahim New York," tulis Syahrini lengkap dengan emoji pesawat.

Dalam foto terlihat pencetus jargon ‘Bulu Mata Anti Badai’ ini duduk cantik di dalam pesawat kelas. Tampil stylish dengan outfit serba hitam putih, unggahan mantan duet Anang Hermansyah ini langsung membuat netizen berdecak iri. Pasalnya, Syahrini menjadi salah satu selebriti Tanah Air yang gemar berwisata ke luar negeri.

"Teh perlu orang buat bawa-bawa koper engga? Aku bisa teh setidaknya bisa ikut jalan-jalan. Hahaha," ungkap @susanfawziyah_.

"Senangnya jalan terus incessa," timpal @marry_anne_dhana.