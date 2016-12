Terungkap Penyebab Kematian George Michael di Hari Natal

LONDON – George Michael meninggal di usia 53 tahun tepat pada perayaan Natal, 25 Desember 2016. Dalam pernyataannya, pihak keluarga menolak mengungkap apa penyebab kematian mantan personel duo Wham! ini.

Beruntung ada Michael Lippman, manajer Michael yang mengungkap penyebab kematian pelantun Wake Me Up Before You Go-Go itu. Menurut Lippman, Michael meninggal karena gagal jantung.

Dilansir AP, Senin, (26/12/2016), polisi yang menyelidiki kematian Michael menyebut jika ia meninggal karena sebab yang tak dapat dijelaskan tapi tidak mencurigakan. Polisi juga menyatakan akan melakukan pemeriksaan mayat pada waktunya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, keluarga hanya mengatakan jika Michael meninggal di rumahnya di Oxfordshire, Inggris, dalam keadaan tenang. Mereka meminta wartawan dan publik menghormati privasi mereka selama masa-masa emosional ini.

Sebelum dinyatakan meninggal ahad kemarin, Michael pernah nyaris tewas tiga kali sepanjang hidupnya. Pada 2011, ia pernah hampir meninggal karena penyakit penumonia.

Dua tahun kemudian, Michael pernah terlibat kecelakaan beruntun yang membuatnya terbaring di rumah sakit selama dua minggu. Terakhir, pada 2014, dirinya pernah overdosis dan hampir merenggut nyawanya.