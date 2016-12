Rogue One: A Star Wars Story Puncaki Box Office Edisi Natal

LOS ANGELES – Box office selama libur Natal menjadi milik Rogue One: A Star Wars Story. Film yang dibintangi Felicity Jones ini berhasil bertahan di posisi puncak box office di minggu keduanya.

Meski masih di puncak, namun pendapatan Rogue One: A Star Wars Story cukup mengecewakan mengingat ini adalah libur panjang. Di minggu keduanya, Rogue One: A Star Wars Story mengumpulkan USD70 juta. Angka itu turun 50 persen lebih dari pendapatan minggu lalu yang mencapai USD155 juta.

Menyusul di bawah Rogue One: A Star Wars Story adalah film animasi baru, Sing. Film baru Universal yang didukung oleh Scarlett Johansson, Tori Kelly, dan Matthew McConaughey ini mendapatkan USD34 juta di minggu pertamanya.

Film pendatang baru lainnya adalah Assassin’s Creed di peringkat empat yang mengumpulkan USD10,6 juta. Di atas Assassin’s Creed adalah film sci-fic Jennifer Lawrence, Passengers (2016) dengan pendapatan USD26 juta.

Berikut adalah top 10 box office edisi 23-25 Desember 2016 dilansir Aceshowbiz:

1. Rogue One: A Star Wars Story - USD70 juta

2. Sing - USD34 juta

3. Passengers (2016) - USD26 juta

4. Assassin’s Creed - USD10,6 juta

5. Why Him? – USD 9,8 juta

6. Moana – USD7,1 juta

7. Office Christmas Party – USD4,8 juta

8. Collateral Beauty – USD3,5 juta

9. Fantastic Beasts and Where to Find Them – USD3 juta

10. Manchester by the Sea – USD2,9 juta.