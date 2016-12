Perseteruan Batman dan Superman di Justice League Bakal Seru

LOS ANGELES - Kematian Superman di akhir film Batman v Superman: Dawn of Justice tak serta merta membuat manusia super itu tidak bisa lagi melawan kejahatan. Di Justice League, superhero yang dilakonkan Henry Cavill itu akan tampil lagi.

Kembalinya Superman ini akan membuat cerita Justice League lebih seru. Di film ini, Superman yang merupakan superhero terkuat di DC Universe seharusnya menjadi pemimpin de factor Justice League. Tapi, benarkah begitu?

Dikutip dari Movie Web, beberapa waktu lalu, sudah ada konfirmasi bahwa Bruce Wayne alias Batman yang diperankan Ben Affleck akan menjadi pemimpin Justice League karena dialah yang menyatukan para pahlawan DC itu. Tapi, ini diumumkan jauh sebelum syuting dimulai.

Batman akan tetap menjadi corong pusat Justice League. Tapi, ketika Superman bangkit dari kematiannya, dia akan kembali dengan beban besar di pundaknya.

Menurut pemeran Superman, Henry Cavill, perseteruan itu akan mirip seperti Batman v Superman 2. Man of Steel dan Dark Knight bakal tidak punya kesepakatan dalam menyusun tim superhero itu.

“Akan banyak perselisihan antara Superman dan Batman tentang siapa pemimpinnya,” ujar Henry dalam wawancara dengan Total Film.

Tapi, perselisihan di Justice League ini diperkirakan tidak akan meningkat menjadi pertempuran antara Batman dan Superman seperti di Dawn of Justice. Menurut Henry, dinamika mereka ini justru akan menjadi humor di film tersebut karena Batman dan Superman tidak benar-benar saling sepakat pada semuanya, termasuk dimana mereka harus makan malam.

Disutradarai Zack Snyder, film ini akan mulai tayang di Amerika Serikat pada 17 November. DC juga bakal merilis Wonder Woman terlebih dahulu pada 2 Juni 2017. Selain Henry dan Ben, film ini bakal menampilkan Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash), Ray Fisher (Cyborg) dan Jesse Eisenberg (Lex Luthor).