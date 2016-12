KALEIDOSKOP 2016: Konser Musisi Top Luar Negeri di Tanah Air

JAKARTA - Panggung musik Indonesia pada 2016 ini diramaikan oleh sederet musisi barat dari berbagai generasi. Di antara mereka yang hadir terdiri dari band, solosi dan grup vokal, baik legend dan idola remaja masa kini.

Berikut lima musisi barat yang menggelar konser di Tanah Air yang dirangkum Okezone:

1. Michael Learn To Rock

Band lawas Michael Learn to Rock pada 14 Febuari 2016 menjadi malam romantis bagi para fansnya. Sesuai dengan tajuk konser yakni Indonesia "Valentine Tour", band pelantun I'm Gonna Go Around tersebut membawakan lagu-lagu romantis andalan mereka.

MLTR sendiri memiliki fans dari berbagai kalangan usia di Tanah Air. Seperti pada konser sebelumnya tampak padat keluarga dan kelompok remaja yang mengaku selalu hadir karena telah lama mengagumi Jascha Rithcer cs.

2. 5 Second of Summer

Remaja Indonesia mendapat hadiah pada awal tahun dengan kehadiran 5 Second of Summer (5SOS) pada 5 Maret 2016 di ICE BSD, Tangerang. Dalam konser bertajuk "Sounds Live Feels Live" tersebut dibuka oleh aksi dari band Tanah Air dengan genre serupa punk rock yaitu Pee Wee Gaskins.

Liam cs membawakan sederet lagu hits mereka seperti Amnesia dan Everybody. Mereka juga spontan membuat lagu yang berkaitan tentang Indonesia yaitu berjudul Jakarta dan Nasi Goreng.

3. Selena Gomez

Selena Gomez akhirnya menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur konsernya pada tahun ini yaitu 23 Juli 2016 di ICE BSD, Tangerang. Dalam gelaran konser bertajuk "Revival Tour", pelantun Hands to My Self tersebut memberikan kesan indah bagi para Selenator Indonesia, seperti salah satunya asik selfie bersama fans yang ia temui di Jakarta dan menjadi viral.

Sementara itu, malam konser gadis berusia 23 tahun tersebut terlihat mengalami culture shock. Pasalnya, ia harus mengubah semua kostum panggungnya yang biasa tampil seksi menjadi serba tertutup di Indonesia, sebagai negara Asia pertamanya Muslim. dengan mayoritas masyarakat Hal itu terungkap dan diakuinya dalam unggahan di Instagram pada keesokan harinya.

4. Simple Plan

Lama tak berjumpa, Simple Plan akhirnya kembali menggelar konser tunggalnya di Indonesia pada 9 September 2016 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara. Dalam konser bertajuk "Taking One For The Team Tour 2016", Piere cs tampil memuaskan fans dengan deretan lagu hits lawas mereka dan album baru.

Sebelum menggelar konser solo di Jakarta, pelantun Opinion Overload tersebut mengisi malam puncak festival musik Soundrenaline 2016 di Bali. Mereka juga kembali menggandeng Tantri 'Kotak' untuk menyanyikan lagu Jet Leg, seperti pada konser beberapa tahun lalu.

5. Boyz II Men & Brian McKnight

Penutup tahun ini dimeriahkan oleh dua musisi R&B legend di era tahun 90-an, mereka adalah Boyz II Men dan Brian McKnight. Keduanya bergabung acara konser bertajuk "The 90s Soul Ace" yang digelar pada 8 Desember 2016 di The Kasablanka Hall.

Sederet muda-mudi yang menikmati lagu mereka di masanya ramai memenuhi area konser untuk mendengar secara langsung para pelantun End of the Road dan Back At One tersebut. Tak kalah meriah, solois Raisa ikut memeriahkan acara dengan tampil berduet dengan Brian sambil membawakan lagu One Last Cry.