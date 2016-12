Selena Gomez dan Jennifer Lawrence Rayakan Natal Bersama Pasien Anak di Rumah Sakit

LOS ANGELES - Ada banyak cara spesial merayakan hari Natal. Selain menghabiskan waktu dengan keluarga, kekasih ataupun teman, terkadang perayaan natal dijadikan ajang berbagi satu sama lain.



Sebut saja aktris cantik Selena Gomez dan Jennifer Lawrence yang memutuskan memperingati Natal dengan cara berbeda dari yang lainnya. Punya jiwa sosial yang tinggi, baik Selena maupun Lawrence terlihat menyambangi rumah sakit anak tepat pada malam natal, 24 Desember kemarin.



Seperti dilansir Aceshowbiz, Kedatangan Selena ke Pusat Medis Cook Children, Fort Worth, Texas disambut antusias. Tampil sopan dengan pakaian berwarna gelap, mantan kekasih Justin Bieber memberikan pelukan dan senyuman hangat kepada pasien anak di sana.



Pelantun Hands to Myself ini bahkan tak segan memeluk salah satu pasien anak yang menderita penyakit mematikan. Tak heran, aksi Selena langsung menuai pujian.



"Terima kasih @selenagomez untuk mampir Kehidupan Zona Anak pagi ini untuk mengunjungi pasien dan keluarga yang tidak mampu ini di malam Natal!" ungkap Pusat Medis Cook Children di Instagram.



Senada dengan Selena, Lawrence juga kedapatan mengunjungi salah satu rumah sakit di kampung halamannya, Louisville, Kentucky. Pemain The Hunger Games ini dikabarkan selalu rutin mengunjungi rumah sakit Norton Anak setiap tahunnya di malam Natal.



"Terima kasih, Jennifer! Anda membawa senyuman ke semua-nya!" luap akun Rumah Sakit Norton Anak di Facebook.



Usut punya usut, Lawrence ternyata juga sering mendonasikan uang ke rumah sakit tersebut. Awal tahun ini, wanita kelahiran 15 Agustus 1990 ini bahkan menyuntikan dana sekitar 2 juta dollar untuk menunjang fasilitas rumah sakit di sana.