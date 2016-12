VIDEO: Rayakan Natal, Dewi Rezer Akur dengan Marcelino Lefrandt

JAKARTA - Meski berpisah, Marcelino Lefrandt dan Dewi Rezer tetap menjaga hubungan baik. Hal inipun terlihat dari sebuah foto yang diunggah Dewi Rezer di instagram, beberapa waktu lalu.

Dalam foto tersebut, ibu dari Brinette dan Jarvis ini turut merayakan momen malam Natal bersama mantan suami. Keduanyapun terlihat akur dan tersenyum saat kamera yang dipegang mengarah kepada mereka.

"Christmas dinner at my auntie's house with my family...," tulis Dewi pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut, para netizen mengaku senang dengan hubungan Dewi Rezer dan Marcelino Lefrandt. Salah satu netizen bahkan berharap agar keduanya bisa kembali lagi bersama demi anak-anak mereka.

"Iiiihhhh senengnya liat kalian kumpul dan rukuuun lagii..there's nothing more joyful than having family gather together celebrate peace and love.. Semoga kalian bisa bersatu lagi demi anak2 kalian @rezerdewi and @marcelinolefrandt..amiiiin. Have a happiest Merry Christmas," tulis osa_ocha48.