Michael Fassbender Mengaku Pernah Ditawari Berperan di Star Wars

LOS ANGELES – Sebelum bermain di film Assasin’s Creed, Michael Fassbender mengaku seharusnya ia bisa berperan di Star Wars: Th Force Awakens tahun lalu. Ia bahkan mengungkap telah memiliki percakapan serius dengan sutradara JJ Abrams.

“Kami telah berbicara tentang sebuah peran. Kami telah memiliki percakapan. Saya cukup yakin bahwa saya tengah sibuk melakukan sesuatu yang lain pada saat itu,” jelasnya.

Sayang, Michael tidak memberikan detail apapun tentang siapa dan apa peran yang ditawarkan kepadanya itu. Namun, Michael bukan satu-satunya aktor yang seharusnya mendapatkan peran di film Star Wars.

Awal bulan lalu, bintang film Fantastic Beasts and Where to Find Them, Eddie Redmayne mengaku sempat ditawarkan peran Kylo Ren dua tahun lalu, namun audisi tidak berjalan begitu baik. Peran anak dari Han Solo yang jahat itu akhirnya jatuh kepada Adam Driver.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, Minggu (25/12/2016), film terbaru Michael berjudul Assassin’s Creed kini sedang diputar di bioskop di seluruh dunia. Film yang berasal dari video game ini disutradarai Justin Kurzel dan didukung Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson dan Michael K Williams.