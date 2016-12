VIDEO: Lagu 11:11 Taeyeon Dituduh Plagiat Lagu Barat

SEOUL - Isu miring kembali menerpa Taeyeon dalam lagu terbarunya yang berjudul 11:11. Sebuah channel Youtube terkenal bernama Copycat Hunter yang dijalankan produser musik Christian Vinten dan Chelcee Grimes menemukan lagu yang terdengar serupa dengan 11:11.



Dilansir dari Koreaboo baru-baru ini, musik di lagu tersebut memiliki kemiripan dengan lagu Kids Again karya Artist vs Port dan One Step At A Time karya Jordin Sparks. Menurut channel tersebut, 11:11 dianggap menggabungkan dua lagu Barat tersebut.



Rupanya, netizen yang menyaksikan video tersebut pun setuju kedua lagu tersebut terdengar sangat mirip dengan 11:11. "Tidak mengagetkan," tulis @Anthony Kim.



"Lagu aslinya terlalu bagus," tulis @cantwaitforthis meh.



Sebelumnya, channel Youtube tersebut memang telah sering mengunggah konten yang diduga sebagai plagiat. Beberapa lagu terkenal yang dimuat di channel tersebut antara lain Save Me yang dinyanyikan BTS dan Navillera yang dinyanyikan GFriend.

Lagu 11:11 pun bukan lagu pertama Taeyeon yang dituduh plagiat. Sebelumnya, lagu I juga pernah diduga mirip dengan sebuah lagu India.