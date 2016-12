Daftar Lengkap Kolaborasi Idol di SBS Gayo Daejeon 2016

SEOUL - SBS Gayo Daejeon 2016 resmi mengumumkan lineup penyanyi yang bakal menghentak panggung festival akhir tahun. Pergelaran yang dihelat 26 Desember ini menampilkan sederet nama grup idol K-Pop ternama.



Seperti dilansir Koreaboo, Selain G-Dragon Bigbang, ada EXO, NCT, Blackpink, Got7 hingga BTS yang didapuk bakal memeriahkan acara. Ajang musik terbesar akhir ini paling ditunggu-tunggu para para penggemar K-Pop. Pasalnya, SBS Gayo Daejeon 2016 siap menyuguhkan aksi spektakuler 90 artis ternama di atas panggung.



Kabar baik lainnya, festival musik ini juga akan menggelar kolaborasi besar-besaran. Street dance, band rock, hingga hiphop stage telah disusun dengan matang.



Dan berikut daftar idol yang terlibat kolaborasi di panggung SBS Gayo Daejeon 2016.



- Baek A Yeon, Yang Hee Eun, dan Lee Hi



- Orchestra klasik: Shin Ji Ho, Henry (Super Junior M), Raina (After School), Benji (B.I.G)



- Tari kontemporer dan Ballet: N (VIXX), Jimin (BTS), Yein (Lovelyz), Mina (Twice), Momo (Twice), Chengxiao (Cosmic Girls) dan Luda (Cosmic Girls)



- Band Rock: Kim Do Gyun (Baek Du San), A Yeon (Bebop), Jonghyun (CNBlue), Young K (Day 6)



- Street Dance - Taemin (SHINee), Jinyoung (GOT7), Yugyeom (GOT7), Ten (NCT), Seulgi (Red Velvet), YooA (Oh My Girl), Eunjin (DIA), Lisa (BLACKPINK)



- Sunny Girls: Eunha (G-Friend), Cheng Xiao (Cosmic Girls), YooA (Oh My Girl), Nayoung (Gugudan), Nancy (Momoland)



- 91 Kolaborasi Anggota: Halo, Snuper, KNK, ASTRO, SF9, Pentagon, Momoland, Gugudan, Cosmic Girls, DIA, CLC, dan Laboum



- Hip-hop Stage: G-Dragon, CL, BeWhy, Okasian