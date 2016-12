Beri Kejutan untuk Fans, Liam Payne Daftarkan Single MySelf ke BMI

LONDON – Personel One direction yang kini sedang bersolo karier Liam Payne, secara resmi mendaftarkan lagu miliknya berjudul MySelf ke oraganisasi hak musik internasional atau disebut BMI. Diungkapkannya, hal itu sebagai sebuah kado Natal untuk para penggemarnya.

Kabar Liam mendaftarkan single MySelf tersebut diketahui dari foto capture yang telah beredar di Twitter menunjukkan bahwa anggota One Direction itu telah mendaftarkan lagu miliknya di organisasi hak musik internasional.

Seorang penggemarnya bahkan telah menemukan saluran Spotify yang baru saja diverifikasi untuk Liam Payne. “Akun Spotify Liam telah diverifikasi – ini berarti bahwa sebuah lagu bisa dirilis kapan saja mulai sekarang!”. Tulis akun penggemar Liam di Twitter.

Dikutip Sindonews, Minggu (25/12/2016), lagu baru Liam ditulis oleh tim penulis lagu jebolan nominasi Grammy seperti, Emily Warren, Nick Monson, dan Scott Harris. Masing-masing dari mereka sebelumnya pernah bekerja dengan sejumlah penyanyi papan atas seperti, Britney Spears, Lady GaGa, Nick Jonas, dan Shawn Mendes.

Liam memang terus bekerja pada materi-materi baru, menghabiskan waktu dengan Pharrell Williams dan Samuel Preston. Penyanyi asal Inggris itu juga bekerja sama dengan bandmate-nya Louis Tomlinson untuk bersama menulis lagu Something That Scares Me About Love.