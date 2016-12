Ariana Grande dan Stevie Wonder Muncul di Video Klip Soundtrack Sing

Ariana Grande dan Stevie Wonder Muncul di Video Klip Sing. (Foto: Fuse)

LOS ANGELES – Guna mempromosikan karya animasi terbaru berjudul Sing, Ariana Grande dan Stevie Wonder muncul di video klip soundtrack film tersebut bersama dengan para karakter dengan tema warna-warni. Turut muncul di klip yakni landak punk rock (Ash), gajah India (Meena) dan tikus pemain saksofon (Mike).

Ariana terlihat mengenakan kacamata hitam putih berbingkai penuh dengan gaya santai. Dia menari dan bernyanyi menyusuri jalanan kota dengan coretan kapur dari berbagai karakter hewan pada film yang kemudian hidup dan bernyanyi mengikuti Ariana.

Sementara, Stevie duduk di depan grand piano sambil melantunkan soundtrack film {Sing} berjudul {Faith}. Tembang ini menceritakan tentang perempuan dan laki-laki yang memiliki semuanya, berusaha keras untuk mencapai dan mendapatkan sesuatu. Mereka pasrah, mereka memiliki kepercayaan terhadap satu sama lain.

Jelang akhir video, Ariana kemudian bergabung bersama Stevie di atas panggung bernyanyi bersama di depan piano. Karakter animasi tersebut juga bergabung dengan mereka untuk menari dan memamerkan keterampilan musik mereka.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, lagu Faith yang ditulis Ryan Tedder dan Benny Blanco ada di album soundtrack film.

Sementara itu, di album tersebut juga menampilkan beberapa lagu cover, termasuk Shake It Off miliki Taylor Swift yang dinyanyikan Nick Kroll dan Reese Witherspoon, serta tembang Stevie berjudul Don’t You Worry ‘Bout a Thing yang dinyanyikan Tori Kelly.