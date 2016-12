FOTO: Tips Memandikan Anak ala Chelsea Olivia

Supaya Nastusha girang kalo mandi, aku selalu ajak dia nyanyi-nyanyi lagu yg fun biar dia ketawa. Dia jadi ngeh klo mandi itu semacam morning ritualnya :) Habis mandi, langsung pake @MerriesSmile popok yang lembut di kulitnya. Kalo nyaman, jadi gampang senyum deh dia!

A photo posted by Chelsea Olivia Wijaya (@chelseaoliviaa) on Dec 22, 2016 at 9:19pm PST