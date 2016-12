FOTO: Pakai Dress Pemberian Glenn Alinskie, Jessica Iskandar Mirip Pramugari

JAKARTA - Jelang perayaan Natal yang jatuh pada 25 Desember 2016, Jessica Iskandar mendapat hadiah spesial berupa dress dari salah satu sahabatnya, aktor Glenn Alinskie. Hadiah spesial itu adalah produk dari brand pakaian yang dikelola suami Chelsea Olivia beserta keluarga.

Jessica Iskandar pun diminta untuk menjadi salah satu rekan artis yang mempromosikan bisnis milik Glenn tersebut.

Yeeeaay, dapat kiriman dari @AlinskieBrothers 😍 cocok untuk outfit akhir tahun nih.. Makasih ya, good quality and very comfort πŸ’‹ love it @AlinskieBrothers ! A photo posted by Jessica Iskandar (@inijedar) on Dec 23, 2016 at 4:29am PST

Dalam postingan tersebut, Jedar tampak anggun dengan balutan dress berwarna biru laut, yang dikombinasikan dengan beberapa ornamen di dada sebelah kanan. Penampilan ibu satu orang anak pun berhasil menuai pujian dari netizen.

Salah satu dari mereka bahkan menyebut Jedar tampil bak pramugari. "Kayak pramugari kak," tulis netizen.

Selain itu, ada pula netizen yang memberikan ucapan selamat liburan bagi Jedar dan sang putra, El Barack Alexander.

"Happy holiday bican Jedar dan pangeran El @inijedar @alexanderbarackel. Bahagia selamanya dan selamat sampai tujuan," tulisnya.