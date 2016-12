Inspirasi Berakting, Suzy 'miss A' Idolakan Jennifer Lawrence

SEOUL – Suzy merupakan satu dari sedikit idol di Korea yang sudah lama menggeluti dunia akting. Untuk bisa terus meningkatkan kemampuan aktingnya, visual miss A ini memilih Jennifer Lawrence sebagai idola sekaligus inspirasinya.

Dalam sebuah wawancara, Suzy menyebut jika bintang Passengers tersebut sangat memotivasinya dalam berakting. Berkat peran Jennifer di salah satu film, kekasih Lee Min Ho itu rajin membaca buku agar aktingnya bisa sebagus sang idola.

“Aku memilih Silver Linings Playbook (sebagai film favorit) yang dibintangi Jennifer Lawrence. Film itu membuatku berpikir aku ingin memainkan peran seperti itu suatu hari nanti. Aku melakukan yang terbaik untuk membaca banyak buku dari berbagai genre akhir-akhir ini,” papar Suzy dilansir Allkpop.

Tahun 2016 ini, Suzy hanya sekali menunjukkan kemampuan aktingnya lewat drama Uncontrollably Fond. Sayangnya akting Suzy di drama KBS itu banjir kritik karena ia dinilai terlalu datar sehingga membuat karakternya tak menarik.

Tahun depan, Suzy sudah diikat kontrak membintangi drama While You Were Sleeping bersama Lee Jong Suk. Selain itu, Suzy juga akan kembali ke layar lebar dengan menjadi cameo di film Real Kim Soo Hyun.