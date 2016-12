Bella Thorne Bantah Selingkuhi Mantan Pacar demi Charlie Puth

LOS ANGELES – Rumor asmara yang melilit Bella Thorne dan Charlie Puth berbuntut panjang. Netizen menuduh Bella menyelingkuhi mantan kekasihnya, Tyler Posey, dengan Charlie sementara Charlie dituduh sebagai perusak hubungan.

Baik Charlie maupun Bella merasa jengah dengan semua gosip dan tuduhan yang diarahkan pada mereka. Di tempat yang berbeda, keduanya memberikan bantahan sekaligus klarifikasi tentang keadaan yang sebenarnya.

Charlie menulis serangkaian tweet yang menjelaskan bahwa semua gosip dirinya dan Bella tak benar. Dia menekankan bahwa kedekatannya dengan Bella terjalin aktris 19 tahun tersebut putus dari Tyler.

“Aku tak tahun Tyler secara pribadi. Tapi aku tahu dia tak seharusnya diperlakukan seperti ini. Dia (Bella) memberitahuku bahwa dia tidak sedang pacaran dengannya (Tyler) lagi,” tulis pelantun See You Again tersebut di salah satu tweetnya.

Di kesempatan berbeda, Bella menjelaskan bahwa ia dan Tyler sudah putus selama beberapa waktu. Ia juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Charlie tak lebih dari sekedar teman.

“Ty dan aku sudah putus sekitar dua minggu dan Charlie dna aku tidak berkencan, kami adalah teman. Artikel-artikel itu ditulis dulu sekali,” kilah Bella seperti dilansir E! Online.

Selama seminggu ini, Bella dan Charlie memang terus dihubung-hubungkan. Setelah menunjukkan kemesraan di backstage iHeart Radio Jingle Ball Tour 2016, Bella dan Charlie tertangkap kamera paparazzi berciuman di pantai Miami.