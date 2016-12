Kagumi Suara Mariah Carey, Rocker Steven Tyler Ngebet Ingin Duet

LOS ANGELES – Suara Mariah Carey yang memiliki kekuatan vocal 5 oktaf tersebut tidak hanya dikagumi para penggemarnya, rocker pentolan band Aerosmith Steven Tyler bahkan ngebet ingin berduet bersama dengan diva musik pop tersebut.

Kekaguman Steven Tyler kepada Mariah Carey sejatinya sudah lama diungkapkannya. Ia bahkan terang-terangan ingin berduet bersamanya. Keinginan ini pun kian menggebu setelah beberapa waktu lalu Steven bertemu Mariah di New York. Sejak saat itu, dirinya mulai membayangkan betapa hebatnya kolaborasi itu, terutama jika mereka menyanyikan sebuah lagu Aerosmith.

“Saya benar-benar memikirkanya tadi pagi atau tadi malam saat mandi untuk melakuan sesuatu dengan dia dimana saya dan dia sama-sama bisa bersinar. Dia masih mendapatkannya—dan itu adalah Mariah Carey, dia yang menciptakannya,” kata Tyler.

Sambungnya, Mariah adalah salah satu vokalis terkuat pertama bukan? Dia bisa melakukan apa pun dengan suaranya dan saya berpikir untuk melakukan sesuatu seperti berduet menyanyikan What It Takes atau Dream On. “Kolaborasi bersama dia dan benar-benar mampu merepresentasikan diri saya,” kata Tyler seperti dikutip Sindonews dari Billboard, Sabtu (24/12/2016).

Sejauh ini, baik Steven maupun Mariah belum pernah bekerja sama dalam sebuah proyek. Namun keduanya pernah sama-sama pernah menjadi juri di acara American Idol di musim yang berbeda.

Saat ini, Steven sedang bersiap untuk kembali bergabung dengan Aerosmith setelah menikmati waktu untuk fokus pada karier solonya. Mereka rencananya akan menggelar tur band di Eropa mulai 2017.