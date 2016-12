FOTO: Seru! Fachri Albar Kejutkan Penonton The Professionals

Para Pemain The Professionals (Foto: Okezone)

JAKARTA - Film The Professionals kembali hadir dengan terobosan baru. Usai menggelar meet and greet dan promosi di Stasiun Kereta Api Jakarta Kota, film produksi MNC Pictures ini memberikan kejutan bagi penonton bioskop.

Dalam salah satu video yang diunggah di akun media sosial promosi film tersebut, tampak Fachri Albar memberikan kejutan penonton di dalam teater. Ia hadir dengan mengenakan topeng dan tiba-tiba duduk di samping penonton, lalu mengungkap dirinya setelah lampu teater menyala.

Beberapa penonton yang mayoritas wanita tampak terkejut karena bisa bertemu secara langsung karakter Abi di dekat mereka. Seakan tak ingin kehilangan kesempatan, mereka langsung mengeluarkan ponsel dan foto bersama.

"Ayo nonton The Professionals karena kita akan datang ke bioskop yang kalian tonton tanpa kalian duga. Dan kalian tidak akan tahu kapan kita duduk di samping kalian. So, be prepare!" kata Fachri dalam video tersebut.

The Professionals sudah meramaikan layar lebar Indonesia mulai 22 Desember 2016. Film yang menceriatakan tentang balas dendam persahabatan yang dikemas dalam drama-aksi tersebut dibintangi oleh Arifin Putra, Fachri Albar, Imelda Therine, Melayu Nicole, Richard Kyle, Cornelio Sunny dan Lukman Sardi.