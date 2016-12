FOTO: Ulang Tahun, Uus Bersyukur Punya Istri Seksi

Hore umur aku sekarang 26 taun! Dari dulu gapernah kepengen apa-apa. Kalo ditanya kenapa bisa dapet apa yang gua punya sampe titik ini, maka gue gabisa jawab. Karena gue emang ga punya mimpi atau cita-cita. Tai kucing sama mimpi, kalo mimpinya ga kesampean terus hidupnya jadi sedih, kecewa terus jadi punya alesan buat nyakitin orang lain. Gue hidup bukan untuk ngejar mimpi. Gue hidup buat ngejalanin mimpi. Dari dulu gue cuma nganggep hidup gue ini ya mimpi gue. Dengan tidak pernah merasa dikecewakan oleh mimpi atau ekspektasi, itu cukup ngebuat gue satu tingkat lebih bahagia daripada orang lain. Karena gua yakin bahagia itu cuma untuk orang-orang yang damai. Dan ketika cowok laen cuma bisa bermimpi soal cewek idaman mereka lewat bokep, bigo, dan portal lain, gue si tanpa mimpi berjalan diatas mimpi mereka tanpa gue sadarin. Sang istri membawa kue dengan kostum cosplay Jepang. Hihi. Kimochi. Ternyata tidak punya mimpi bukan berarti tidak punya kebahagiaan. Terima kasih Ya Allah atas spoiler surga ini. • #pasanganpayahsederhana #keluargatireksederhana

