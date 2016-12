VIDEO: Dibelain ke Terminal, Maia Estianty Tetap Gak Dapat Telolet

#omteloletom Niat banget ke terminal, saking pengen nyenengin fans yg minta Om telolet Om. Kemaren pas di Lampung, sayang bunyi klaksonnya bukan telolet ( Om Pret Om ) #maiaestianty #bahagiaitusederhana Bunko Jaket by : @kayara_catalogue @kayarabymaia πŸŽ₯ by : @donnytakeshi

A video posted by maiathequeen (@maiaestiantyreal) on Dec 23, 2016 at 1:12am PST