VIDEO: Dijenguk Ketua MPR, Jupe Diminta Rajin Baca Alquran

Bersama @ekopatriosuper mendoakan kesembuhan untuk @juliaperrezz , semoga bisa segera beraktivitas lagi. Jangan lupa, luangkan waktu untuk membaca Al Qur'an ya. Insya Allah bisa menyembuhkan 😊 #sahabat #doa #sehat #zulkiflihasan #ketuampr

A photo posted by Zulkifli Hasan (@zul.hasan) on Dec 22, 2016 at 3:09am PST