Makin Besar, Kylie Jenner Dituduh Operasi Payudara

LOS ANGELES – Kylie Jenner lagi-lagi dituduh telah melakukan operasi payudara. Personel termuda keluarga Jenner-Kardashian ini kembali dituduh melakukan operasi payudara setelah buah dadanya telihat lebih besar belakangan ini.

Tuduhan ini muncul setelah Selasa lalu Kylie mengunggah tiga foto yang masing-masing memperlihatkan payudaranya. Seolah tak peduli dengan tuduhan publik, kekasih Tyga ini kembali memposting foto-foto buah dadanya.

Dalam foto terbarunya, Kylie memakai crop-top hijau super ketat dan celana dalam warna senada. Ketatnya crop-top tersebut membuat payudara adik tiri Kim Kardashian terlihat jelas.

Pada awal 2016, Kylie sudah dituduh publik melakukan operasi pembesar payudara. Sempat diam, bintang Keeping Up With the Kardashians ini akhirnya membantah dengan mengatakan perubahan payudaranya sebagai efek dari perubahan fisik.

“Tidak. Aku tidak melakukan implan payudara! Semua orang begitu terobsesi pada hal itu. Kebenarannya adalah, karena aku bertambah tua, beratku bertambah 7,5 kilo dan tubuhku berubah. Aku jelas lebih berisi,” kilah Kylie dilansir Dailymail.