Di Indonesia, Haru Putri Tablo Penasaran Om Telolet Om

JAKARTA – Setelah lewat sehari, demam Om Telolet Om mulai mereda. Meski demikian, Haru putri Tablo ternyata masih penasaran dengan apa itu Om Telolet Om, apalagi saat ini dia kebetulan sedang ada di Indonesia.

Haru mengunggah foto dirinya dan Tablo di sebuah pantai di Instagram dengan keterangan lokasi Indonesia. Menemani foto tersebut, Haru bertanya tentang Om Telolet Om.

Hello Indonesia. BTW what is #OmTeloletOm ? πŸ™„ A photo posted by Haru Lee (@tabloisdad) on Dec 22, 2016 at 4:03am PST

β€œHalo Indonesia. Btw, apa itu #OmTeloletOm?” tanya Haru dengan emoji bingung.

Fans Indonesia pun berusaha untuk memberikan penjelasan pada bocah 6 tahun tersebut. Beberapa bahkan bercanda dengan mengatakan jika Haru seharusnya ikut dengan anak-anak Indonesia lainnya bermain Om Telolet Om.

β€œOm itu ahjussi (paman dalam bahasa Korea), telolet adalah suara klakson. Secara singkat berarti, β€œAhjussi, tolong klakson,’” jelas @rikharahma.

β€œHaru, kau ingin bergabung dengan anak-anak lain mendengar Om Telolet Om? Ahjussi telolet ahjussi,” canda @miss.iinstagram.