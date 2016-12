JK Rowling Beberkan Jahatnya Gellert Grindelwald di Fantastic Beasts

LONDON -JK Rowling, memberikan update di Twitter untuk mengungkapkan beberapa bocoran mengenai penyihir jahat yang diperankan oleh Johnny Depp itu. Sejumlah pencinta film Harry Potter mungkin dibuat bertanya-tanya seperti apa berbahayanya sosok Gellert Grindelwald yang muncul di film Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Grindelwald sebelumnya menyamar menjadi sosok Percival Graves (Colin Farrell) sebelum akhirnya muncul di menit terakhir film tersebut. Seorang penggemar yang penasaran pun menanyakan siapakah sebenarnya Grindelwald, apakah dia seorang peramal atau pembohong setelah mengaitkan bahwa dia mampu melihat masa depan seseorang kepada Credence yang diperankan Ezra Miller.



“Dia seorang peramal dan dia berbohong,” jawab Rowling.



Bukan hanya tentang sosok Grindelwald yang dijawab Rowling. Pencipta Harry Potter itu juga menjawab pertanyaan seputar mantra revelio yang diduga mampu membatalkan efek Ramuan Polijus. Menurut Rowling, revelio tidak bisa membatalkan efek tersebut.



“Transfigurasi Grindelwald melampaui penyihir kebanyakan, jadi dia menggunakan mantra, bukan ramuan, untuk berpenampilan menjadi Percival Graves,” papar Rowling di situsnya.



Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan peramal atau yang dikenal dengan sebutan Seer, mereka digambarkan sebagai penyihir berbakat atau penyihir yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dengan mata batin mereka. Mereka memprediksi sesuatu yang kemudian direkam dan disimpan di Hall of Prophecydi Ministry of Magic's Department of Mysteries.



Dilansir Aceshowbiz, Grindelwald akan memainkan peran lebih besar dalam film Fantastic Beasts and Where to Find Them 2. Rowling sebelumnya mengatakan bahwa hubungan antara penyihir gelap dan Albus Dumbledore adalah sama-sama kuat dan akan diungkapkan di film kedua tersebut yang telah ditetapkan untuk rilis pada tanggal 16 November 2018.