3 Kontestan Indonesian Idol Junior Sambut Suka Cita Natal

JAKARTA- We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.

Lagu tersebut tentu tak asing di masyarakat. Ya, lagu We Wish You Merry Cristmas mulai sering dikumandangkan guna menyambut suka cita Natal. Demikian juga bagi para kontestan Indonesian Junior yang merayakan natal.

Sharon (Bogor), Alycia (Malang), dan Maxis (Jakarta) merupakan Juniors yang merayakan natal. Perayaan natal kali ini tentu sangat spesial, karena mereka menjadi finalis Indonesian Idol Junior (IIJ) 2016.

Ditemui disela-sela latihan untuk Specta Show 6, Sharon kontestan asal Bogor ini memiliki tradisi bersama keluarganya saat natal, “Aku biasa kalau liburan panjang kaya natal gini pulang ke Toraja, ketemu om dan tante karena nenek sama kakek aku kan sudah meninggal. Dan biasanya di keluarga aku ada tradisi, anak-anaknya kaya aku dan sepupu-sepupu diminta nyanyi nanti dibagiin uang sama Om aku".

Lain Sharon, lain pula Maxis. Kontestan hitam manis kelahiran Kupang, 18 Maret 2015 ini memiliki pengalaman natal paling berkesan. “Kalau natal paling berkesan aku itu waktu natal bersama papa karena aku itu jarang ketemu papa. Papa aku kerja di Timor Leste, pulangnya 6 bulan 1 kali, itupun hanya 2 minggu di Jakarta" tutur Maxis. Selain itu, keluarga Maxis juga memiliki hidangan spesial natal, “kalau di Kupang biasanya sama keluarga makan yang namanya Jagung Bose. Itu kaya jagung rebus ada kuahnya dan satu lagi biasanya adaSe'i."

Gadis cantik asal Malang, Alycia, juga memiliki natal berkesan saat liburan bersama keluarganya ke Sukabumi. “Waktu itu kita nginep di villa dan di sebelah villanya itu ada hutan pinus, jadi kita buat lomba bikin pohon natal dari pohon pinus itu. Dihias hias dan yang menang dapat hadiah,” ucap Alycia.

Sebagai idola baru Indonesia, ketiga Junior ini pun memiliki lagu favorit natal. Maxis sangat menyukai lagu “Hai Mari Berhimpun”, sedangkan Alycia suka dengan lagu "All I want for Christmas is You - Mariah Carey", lain halnya dengan Sharon yang menyukai lagu "O..Holy Night - Mariah Carey”.

Kebahagiaan malam natal tak akan lengkap bila tidak dibarengi dengan doa bersama keluarga. Maxis, Alycia, dan Sharon selalu melakukan doa bersama dimalam natal untuk mengucap syukur kepada Tuhan.

Persiapan menuju specta show 6 kali ini disambut dengan suka cita oleh Junior. “Soundtrack” menjadi tema IIJ minggu ini.

Kini, tersisa 12 kontestan Indonesian Idol Junior Paundra (Jakarta), Putri (Makassar), Maxis (Jakarta), Aura (Medan), Sharon (Bogor), Naora (Tegal), Ditya (Jakarta), Akbar (Bandung), Alycia (Malang), Ayi (Poso), Nadya (Malang), dan Navis (Yogyakarta) untuk melaju ke babak Specta Show 6 minggu depan. Dan jangan lupa untuk terus dukung kontestan favorit anda dengan cara ketik Nama Junior dan kirimkan ke 95151 melalui SMS atau lewat Google Vote dengan cara mengetik IDOL JUNIOR voting di www.google.co.id dan Klik foto Junior pilihan kamu. Ketinggalan penampilan Peserta Idol Junior 2016 favoritmu, yuk cek video nya di www.mnctv.com