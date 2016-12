VIDEO: Beraksi Lagi, Kvitland Buat Lagu Om Telolet Om

OSLO - Masih ingat Kvitland? Musisi bernama asli Audun ini beraksi lagi. Setelah sebelumnya mengungkapkan rasa cintanya pada Nasi Padang, kini dirinya masih mengikuti tren Tanah Air. Bagaimana tidak, kali ini Kvitland merilis sebuah lagu berjudul Lagu Om Telolet Om (The Only Comments I Get) di Youtube, Jumat (23/12/2016).

Kvitland juga menjadi salah satu target komentar Om Telolet Om. Melalui deskripsi video di Youtube, dirinya menceritakan tentang bagaimana dirinya hanya menerima komentar bertuliskan "Om Telolet Om" di laman media sosialnya, antara lain Facebook, Instagram. Kvitland pun yakin ketika mengunggah video musik tersebut ke Youtube, dirinya kembali hanya akan mendapat komentar "Om Telolet Om".

"Beberapa hari terakhir, aku hanya menerima komentar berbunyi "Om Telolet Om" atau yang serupa. Tren viral paling aneh! :D Aku suka hal-hal aneh, jadi aku membuat lagu ini โ™ฅ โœŒ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ," tulis Kvitland.

Benar adanya, komentar di akun Youtube Kvitland tersebut juga dipenuhi komentar berbunyi "Om Telolet Om". Meskipun terdapat beberapa komentar yang berbeda, namun komentar viral tersebut tetap merajai video tersebut.