Megadeth Bakal Guncang Jakarta 7 Mei 2017

MEGADETH konfirm tampil di #Hammersonic2017. Tiket "early bird" masih tersedia di Tiket Box Resmi dan Indomaret di seluruh Indonesia. Pembelian secara online bisa akses www.hammersonic.com atau www.revisionlive.com. Buruan gengs, tiket early bird TERBATAS! #hammersonicfestival #hs2017 #revisionlive

