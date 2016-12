Mantan Penyanyi Cilik Chicha Koeswoyo Luncurkan Single Terbaru

SETELAH cukup lama menghilang dari panggung musik Indonesia, penyanyi Chicha Koeswoyo kembali menemui penggemarnya lewat lagu karya musisi Roedyanto Wasito berjudul Look At Me.

Pelantun lagu anak-anak dan pop remaja yang telah meluncurkan puluhan album dan membintangi beberapa film ini, dikenal dengan hitsnya seperti Helli, Kelinciku, Bersinar Matahari, Masa Kecilku dan juga Mau Ke Mana, yang dinyanyikan bersama Adi Bing Slamet.

Chicha, yang merupakan anak tertua dari musisi legendaris Nomo Koeswoyo, anggota band Koes Bersaudara, mempunyai dua saudara yaitu Hellen Koeswoyo dan Reza Koeswoyo.

Dengan aransemen musik yang memadukan antara genre musik acid jazz, funk dan brit-dance ini, Chicha membawa kesegaran di tengah ramainya industri musik pop Indonesia. Di tengah-tengah kesibukannya, Chicha menyempatkan diri untuk menjawab wawancara dengan Program Director VOA Indonesia, Naratama.

VOA: Hi Chicha,apa kabar? Baru meluncurkan single terbaru ya?

Chicha: Hi Alhamdulilah baik, iya aku baru meluncurkan single yang judulnya "Look At Me". Pencipta dan penata musiknya Mas Roedy, musisi dari Emerald Band.

Bagaimana awal mula lahirnya single terbaru ini?

Awal mulanya dari ngobrol-ngobrol santai aku dengan Mas Roedy, Mbak Ken dan adikku Helen. Mbak Ken ini sepupuku, anak dari almarhum Oom Tonny Koeswoyo. Mbak Ken ini kebetulan istri dari Mas Roedy. Mereka adalah orang-orang yg selalu meng-encourage aku. Selama ini, hampir sekitar 30 tahún aku berkutat dengan chapter 2, being a partner for my husband mas Indra and being a mother for my two kids Abi and Naya. Nah karena permit and bless merekalah aku mewujudkan lagi passion musik yang sudah berada di nadiku.

Lalu Mas Roedy mengirim demo karyanya. Begitu aku dengerin, langsung deh jatuh cinta, lirik dahsyat, beatnya? It's so me banget.

Siapakah target pendengar single ini?

Target aku pribadi, single ini obat kangen buat aku. Juga buat para penggemarku yang rindu sama aku. Mudah-mudahan single ini diterima oleh seluruh pencinta musik Indonesia.

Apakah nanti akan ada album baru?

Mohon doanya ya, Insya Allah akan keluar album aku...

Lalu apakah ada rencana untuk menggelar konser musik?

Insya Allah, tahun 2017 aku akan menggelar konser tunggal, performance aku sendiri. Pertengahan Desember lalu, aku sempat tampil, ikut mendukung acara ulang tahun ke 2 NES Fashion by Helen Dewi Kirana. Aku tampil diiringi Orkestra Raya Indonesia dengan konduktor Mas Bubi Soetomo. Aku membawakan single Look At Me.

dear Universe i'm so blessed being grateful in our circumstances is an act of faith in Allah YaRobb💌 big thanks for my AIJ familia, mas @roediemerald my composer my tutor , my big family & friends❤️ Look at Me - Single by Chicha Koeswoyo https://itun.es/id/95kPgb A photo posted by chichakoeswoyo (@chichakoeswoyo) on Dec 12, 2016 at 1:30am PST

Lagu-lagu Chicha semasa kecil tetap populer hingga kini, menurut Chicha apa sih yang membuat lagu-lagu ini menjadi dikenang sepanjang masa?

Menurut aku kebetulan pas saja momennya. Saat itu kebetulan belum ada penyanyi anak yang menyanyikan lagu anak-anak, yang sesuai dengan usianya. Dan yang lebih membahagiakan lagi hampir semua lagu anak-anak yang aku bawakan adalah ciptaan papaku, Nomo Koeswoyo. Papa sangat erat hubungannya dengan aku dan keseharian aku, Makanya banyak ciptaan papa saat itu, seperti melihat keseharianku dan adikku, seperti hits Helly, Berbaris, Kelinciku, Taman Mini Indonesia dan banyak lainnya.

Apakah tips dari Chicha untuk mereka yang ingin meniti karir di bidang musik?

Tipsnya, just be yourself be humbled and keep focus.

Buat penggemar Chicha apakah bisa follow di sosial media?

Boleh dong. Kita bisa bertemu di sosial media ya, twitter @Chichaico, yang lainnya @chichakoeswoyo. Jangan lupa dengerin Look At Me.