FOTO: Banda Neira Bubar, Fans Baper

Banda Neira (Foto: Instagram/Banda Neira Official)

JAKARTA - Kabar buruk datang dari duo Ananda Badudu dan Rara Sekar. Setelah lama vakum, band duo yang terkenal dengan nama Banda Neira ini akhirnya memutuskan untuk bubar.

Ucapan perpisahan pun ditulis Banda Neira di akun Instagram-nya, @bandaneira_official, Jumat (23/12/2016). Ucapan perpisahan tersebut pun memastikan pembubaran Banda Neira.

"Setelah menempuh diskusi yang panjang nyaris setahun lamanya, akhirnya kami sampai pada sebuah kesepakatan. Kami bersepakat untuk tidak meneruskan Banda Neira. Bukan hal yang mudah membubarkan Banda Neira, terlebih kini karya Banda Neira bukan hanya milik kami berdua, tapi juga milik kalian para pendengar. Namun keputusan sudah bulat. Setelah menimbang-nimbang semua kemungkinan, kami yakin dari semua opsi yang ada ini adalah keputusan paling baik. Dengan berat hati, melalui surat ini kami umumkan bahwa kami telah bersepakat untuk berpisah dan mengakhiri perjalanan Banda Neira," tulis Banda Neira.

Banda Neira juga mengucapkan maaf dan terima kasih kepada fans yang telah menemani mereka.

"Kami meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa memenuhi harapan teman-teman yang ingin kami bisa terus bermusik bersama. Kami hanya bisa berterima kasih sebanyak-banyaknya buat semua pendengar juga teman-teman yang banyak berperan dalam perjalanan Banda Neira. Semoga segala apresiasi, dukungan, kehangatan dan pertemanan yang kami dapatkan dari teman-teman dibalas dengan kebahagiaan dan kebaikan yang berlimpah. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup kami. Sebuah kenangan yang akan selalu mengiringi ke manapun kami melangkah selanjutnya. Salam, Ananda Badudu dan Rara Sekar, 23 Desember 2016," tulis Banda Neira.

Foto yang diunggah Jumat (23/12/2016) tersebut membuat baper para fans. Lebih dari 3.000 komentar telah ditulis netizen untuk Banda Neira. Pun, beberapa fans juga belum sempat menonton Banda Neira, dan kini tidak bisa lagi melihat band kesayangan mereka tersebut.

"@nndyas belum pernah liat konsernya padahal :(," tulis @rosasarwinda.

"@rhezzagallery patah hati πŸ’”πŸ˜­πŸ˜’" tulis @pintaribisa.

"Selamanya akan jadi musik favorit kak.. makasih atas cinta, semangat, muse dari lagu lagu BandaNeira, your songs are my amazingly beautiful breathers.. semoga tersampaikan yaaa pesan semangatnya buat pemuda..," tulis @hasnafahria.