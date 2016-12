Tak Ada Pengganti Stefan William di Anak Jalanan

JAKARTA - Stefan William hengkang dari sinetron Anak Jalanan. Salah satu pemain Anak Jalanan, Kathy Indera meyakini bahwa tidak akan ada pengganti sosok suami Celine Evangelista pada sinetron tersebut.

Dirinya memperkirakan kalau alur cerita akan melanjutkan yang sebelumnya, dan tidak akan diubah. Dengan demikian, tak ada pengganti Stefan untuk memerankan karakter Boy.

"Aku sih enggak yakin bakal ada pengganti Stefan. Kayaknya enggak bakal dibedain ceritanya, melanjutkan cerita yang sebelumnya, dan ngurangin beberapa hal," ungkap Kathy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Selain meyakini tak akan ada pengganti Stefan, Kathy mangakui bahwa pengaruh mantan kekasih Natasha Wilona itu berpengaruh besar dalam sinetron Anak Jalanan. Dirinya pun akan merasa kehilangan jika salah satu pemain sinteron tersebut ada yang keluar.

"Ya besarlah (pengaruh Stefan), maksudnya kita sudah berjuang dari awal. Hilang satu tuh, siapapun dari kita semua, pasti itu berperan banget. Kalau hilang pasti aneh, tapi ya kan life must go on," ujarnya.