HARI IBU 2016: Rawat Makam Mertua, Salah Satu Bentuk Cinta Sarwendah Kepada Sosok Ibu

Kalau liat foto ini kayak sedih dan kasihan krn istriku blom pernah bertemu ibuku, mungkin yg ada di pikiran nya dia ingin seperti teman2 nya yg punya ibu mertua, tp sangat bersyukur sekali semua ttg makam ibuku dari biaya perawatan nya dll yg ngatur adalah istriku, menurut nya cuman cara ini dia bisa seperti merawat ibuku, terharu melihat foto ini ada Dua Bidadariku di makam ibuku 😭😭😭 #rubenonsu #realbensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #senyuminaja #janganlupabahagia

