FOTO: Vicky Shu Tak Sabar Ingin Jadi Ibu

JAKARTA - Aktris dan penyanyi Vicky Shu juga memperingati Hari Ibu yang jatuh pada hari ini, Kamis (22/12/2016). Ia mengunggah foto bersama ibunda tercinta pada akun instagram miliknya @vickyshu.

Pada foto tersebut, pelantun Mari Bercinta 2 ini terlihat cantik dengan kebaya berwarna merah muda yang ia kenakan lengkap dengan giwang dan hiasan yang melekat di kebaya berwarna biru muda.

Sedangkan ibunda, Faiza Al Jufri mengenakan kebaya berwarna putih dan hijab yang melingkar di kepalanya. Senyum bahagia jelas terlihat pada ibu dan anak ini.

Wanita kelahiran Cilacap, Jawa Tengah yang jarang mengungkapkan kisah asmaranya ini berharap segera menikah dan menjadi seorang ibu.

"Selamat hari ibu mamake. Love you so much. Semoga anakmu ini cepat menjadi ibu. Amin," tulis @vickyshu.

Sang ibunda pun langsung membalas pada kolom komentar instagram Vicky Shu. Faiza mengamini keinginan putri tersayangnya untuk segera menikah.

"Makasih kesayangan mamake. Amin insha Allah secepatnya terkabul," balas sang ibunda pada akun @faiza_aljufri.