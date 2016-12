Ruben Onsu Sandarkan Kepala di Batu Nisan Ibunda

Selamat pagi mama, Selamat Hari ibu ini menjadi cara ku mengucapkan nya pagi ini, sebelum kerja mampir untuk bertemu mama ku, nanti siang wenda dan thalia dtg mau nengok mama, kita semua sayang mama, Love U ma, uben kangen ❤️❤️❤️ #rubenonsu #justruben #realbensu #jalani_nikmati_syukuri #senyuminaja #janganlupabahagia

A photo posted by Ruben Onsu (@ruben_onsu) on Dec 21, 2016 at 6:25pm PST