Lima Artis Korea Terkena Virus Om Telolet Om

SEOUL - Fenomena Om Telolet Om ternyata juga melanda para artis Korea, tercatat ada lima artis Korea yang memposting Om Telolet Om di dunia maya.

Sejumlah selebritas di Korea Selatan (Korsel) pun turut memperhatikan fenomena tersebut.

Berikut lima selebritas Korea yang kecanduan Om Telolet Om yang dirangkum Sindonews:

1. Bambam GOT7

Anggota termuda di GOT7 ini penasaran dengan fenomena Om Telolet Om yang menjadi bahan perbicangan di seluruh dunia. Lewat akun Twitternya, Bambam pun bertanya mengenai Om Telote Om.

"Can Someone Tell Me What Is Om Telolet Om?" Tulis Bambam dalam akun twitternya.

2. Yesung Super Junior





Yesung mengunggah dua fotonya di Twitter. Dia hanya menuliskan kata Om Telolet Om dengan emotikon toa ditambah hashtag om telolet om.

3. Henry Super Junior

Henry pun memberikan sebuah video yang lucu mengenai fenomena tersebut. Seperti cuplikan dirinya bermain terompet dan suaranya diganti dengan suara 'Telolet' bus lagu Jablay milik Titi Kamal.

Sontak hal itu membuat penggemarnya di Indonesia tertawa dengan aksi yang dilakukan olehnya. Mengingat, Henry memposting sebuah video yang siap mengocok perut Anda.

4. Sulli

Mantan anggota f(X) ini juga 'terseret' dengan fenomena Om Telolet Om. Ia mengunggah dua fotonya di Instagram. Serta menuliskan kata Om Telolet Om.

5. CL

CL justru tampak kebingungan. Di akun media sosialnya, dia pun bertanya kepada para fansnya apa arti Om Telolet Om tersebut.

"GZB Telolet GZB Telolet for Indonesia GZBz is The Righ?" Tulis CL dalam akun twitternya.