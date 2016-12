FOTO: Jaden Smith Serius Ingin Jadi Bintang K-Pop

SEOUL – Entah hal apa yang sedang merasuki pikiran Jaden Smith saat ini. Disaat ia sudah diakui sebagai salah satu bintang masa depan Hollywood berkat aktingnya di berbagai film box office, anak dari aktor Will Smith ini justru ingin hijrah ke Korea Selatan dan menjadi bintang K-Pop. Serius?

Dalam cuitannya beberapa waktu lalu, Jaden mengungkapkan kekagumannya pada leader Bigbang G-Dragon. Menurutnya, personel boyband terkenal itu memiliki kreativitas dan penuh musikalitas. "G-Dragon is My Inspiration," tulisnya di akun Twitter.

G Dragon Is My Inspiration. — Jaden Smith (@officialjaden) December 7, 2016

Kini, kabar tak kalah seru lainnya muncul dari bintang film After Earth itu. Dalam cuitannya di Twitter pada Selasa 20 Desember 2016, ia mengaku ingin sekali menjajal dunia hiburan di Korea Selatan dan menjadi bintang K-Pop.

I Just Wanna Be A K Pop Star — Jaden Smith (@officialjaden) December 20, 2016

“I Just Wanna Be A Pop K Star,” tulis Jaden Smith di akun Twitter miliknya.

Dikutip Allkpop, Kamis (22/12/2016), setelah itu, cuitan lainnya pun muncul untuk menyakini bahwa keinginannya untuk hijrah ke Korea Selatan dan menjadi bintang K-Pop bukan sekadar bualan semata. “I'm Serious I Actually Wanna Be A K Pop Star.”

I'm Serious I Actually Wanna Be A K Pop Star. — Jaden Smith (@officialjaden) December 21, 2016

Kecintaan Jaden pada dunia hiburan bukan hanya ungkapan semata, pada pertengahan 2016, ia pernah mengunjungi kantor YG Entertainment dan bertemu para personel Bigbang yakni G-Dragon dan T.O.P. Disana ia mempelajari berbagai hal mulai dari musik hingga gaya busana selebriti K-Pop.

Menarik untuk disimak, apakah keinginan Jaden untuk hijrah ke Korea Selatan dan menjadi bintang K-Pop akan terpenuhi pada 2017?