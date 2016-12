Adegan di Serial Shining Goblin Mirip dengan DOTS, Plagiat?

SEOUL – Dalam drama terbaru The Shining Goblin terlihat adegan antara Lee Dong Wook dan Yoo In Na yang menyerupai scene yang dilakukan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo di Descendant of The Sun (DOTS). Beberapa penonton menuding terjadi plagiarisme terhadap adegan tersebut. Benarkah?

Dikutip Allkpop, Kamis (22/12/2016), kesamaan antara Goblin dan DOTS terlihat dari dialog yang diucapkan para pemeran utamanya yang memiliki makna serupa, seperti yang pernah peragakan Joong Ki dan Hye Kyo.

Kesamaan makna dari adegan yang ada di kedua drama tersebut bukan tanpa alasan, hal itu karena penulis skenarionya adalah orang yang sama yakni Kim Eun Sook. Ia merupakan sosok dibalik kesuksesan DOTS dengan inti cerita yang dibalut suasana action.

Dalam hal ini terlihat adegan Lee Dong Wook yang memperkenalkan dirinya kepada Yoo In Nah mengingatkan pada pemain utama DOTS. Terdengar ucapan Dong Wook menceritakan tentang pekerjaannya.

"Saya bekerja sebagai seorang Grim Reaper. Reaper Grim mengikuti banyak perintah dari atas. Kadang-kadang yang saya percaya adalah Sun Hee," ucapan Dong Wook kepada Yoo In Na. Tentunya ucapan itu sama dengan Joong Ki yang juga memperkenalkan pekerjaannya dengan Hye Kyo di DOTS.