Battleship Island Selesai Syuting, Song Joong Ki Merasa Bahagia

SEOUL – Film terbaru Song Jong Ki berjudul Battleship Island akhirnya telah selesai melakukan proses syuting selama enam bulan terakhir. Karya sutradara Ryoo Seung Wan ini akan mulai tayang pada 2017 dan menghadirkan sederet nama tenar seperti Hwang Jung Min, Lee Jung Hyun, hingga So Ji Sub.

Battleship Island menggambarkan tentang perjuangan untuk berusaha keluar dari penjara dan kerja paksa di sebuah tempat bernama Hashima Island. Menurut Seung Wan, film ini akan membuka 2017 dengan sebuah film yang berkonsep perang dan sudah ditunggu para penggemarnya.

“Kami mulai di musim panas dan bekerja keras selama enam bulan. Saya ingin melakukannya dengan sangat baik karena ini merupakan produksi yang sangat berarti bagi saya dan merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proses syuting dengan staf (kru) yang terbaik,” kata Song Joong Ki saat menyelesaikan akhir dari produksi Battleship Island, seperti dikutip Allkpop, Kamis (22/12/2016).

Tidak hanya Joong Ki yang merasa lega telah menyelesaikan syuting Battleship Island, netizen juga mengapresiasi dan menunggu karya terbaru aktor yang digosipkan dekat dengan Song Hye Kyo ini.

“I watch the stories about this on Infinite Challenge, this will be a good movie Hwang Jungmin was good actor, the other cast was no joke either,” tulis Ryo Kim.

Perasaan yang dialami Joong Ki juga turut dirasakan pemeran lainnya yakni So Ji Sub, menurutnya film Battleship Island banyak memperlihatkan adegan berbahaya, keras, dan penuh emosional saat syuting. “Tapi aku bersyukur dan senang bahwa kami mampu dan berhasil menyelesaikannya.”

Selain Joong Ki dan Ji Sub, Hwang Jung Min juga memuji peran dan kerja keras yang dilakukan para kru produksi dan berharap film ini akan menuai sukses. “Saya senang bahwa kami telah menyelesaikan proyek besar Battleship Island, dan saya ingin memuji diri sendiri. Kami mampu untuk memiliki akhir yang baik karena semua anggota staf, direktur, dan aktor bekerja keras."

Meski belum diketahui tanggal pasti peluncurannya, film Battleship Island akan segera hadir di layar bioskop Korea Selatan pada 2017. Namun belum ada konfirmasi dari pihak sutradara, tentang kapan film terbaru Joong Ki dan kawan-kawan akan hadir di bioskop Indonesia.